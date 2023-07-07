В Германии одобрили планы на закупку боеприпасов на сумму 783,3 млн евро

Бюджетный комитет Германии одобрил планы на закупку боеприпасов на сумму 783,3 млн. евро, которые включают в себя поставку части этих боеприпасов Украине.
Об этом сообщает Europäische Sicherheit und Technik.
Накануне федеральное Министерство обороны и Министерство финансов страны представили ответственным комитетам по принятию решения девять совместных предложений на закупку боеприпасов.
Боеприпасы предназначены для самоходной гаубицы PzH 2000, боевой машины пехоты Puma, основного боевого танка Leopard 2 и стрелкового оружия.
Предварительно также известно, что намеченные закупки преимущественно назначаются Украине или вместо боеприпасов, которые отправляются для нужд Вооруженных сил. В целом для Киева будут выделены снаряды на сумму в 203,1 миллиона евро.
Боеприпасы предназначены для самоходной гаубицы PzH 2000, боевой машины пехоты Puma, основного боевого танка Leopard 2 и стрелкового оружия.
Предварительно также известно, что намеченные закупки преимущественно назначаются Украине или вместо боеприпасов, которые отправляются для нужд Вооруженных сил. В целом для Киева будут выделены снаряды на сумму в 203,1 миллиона евро.
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