В Германии одобрили планы на закупку боеприпасов на сумму 783,3 млн евро

19:14 07 июля Киев, Украина

Бюджетный комитет Германии одобрил планы на закупку боеприпасов на сумму 783,3 млн. евро, которые включают в себя поставку части этих боеприпасов Украине.

Об этом сообщает Europäische Sicherheit und Technik.

Накануне федеральное Министерство обороны и Министерство финансов страны представили ответственным комитетам по принятию решения девять совместных предложений на закупку боеприпасов.



Боеприпасы предназначены для самоходной гаубицы PzH 2000, боевой машины пехоты Puma, основного боевого танка Leopard 2 и стрелкового оружия.



Предварительно также известно, что намеченные закупки преимущественно назначаются Украине или вместо боеприпасов, которые отправляются для нужд Вооруженных сил. В целом для Киева будут выделены снаряды на сумму в 203,1 миллиона евро.