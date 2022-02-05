Олаф Шольц посетит Россию 15 февраля – Кремль

15:03 04 Февраль Киев, Украина

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным 15 февраля, заявил в пятницу Кремль.



«15-го числа состоится визит Шольца в Москву», — сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что лидеры двух стран проведут «содержательные» двусторонние переговоры.



Это заявление было сделано на фоне крупных дипломатических усилий Европы по ослаблению напряженности после того, как Россия сосредоточила десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной, что вызвало опасения вторжения.



Ранее на этой неделе Шольц сказал, что поедет в Москву, чтобы обсудить кризис.



Россия отрицает свои планы вторжения, но требует от Запада широких гарантий безопасности, в том числе запрета Украине вступать в НАТО.



Два лидера также намерены обсудить спорный газопровод «Северный поток — 2» из России в Германию, а также множество других спорных двусторонних и международных вопросов.



/>Германия традиционно считается более открытой для отношений с Россией, чем некоторые другие западные страны, но есть некоторые источники напряженности.