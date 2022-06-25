Гепатит неизвестного происхождения выявлен у 920 детей, - ВОЗ

12:28 25 июня Киев, Украина

Всё новые и новые вирусные инфекции атакуют население земли. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что получили сообщения о выявленных у детей в 33 странах 920 предполагаемых случаях гепатита неизвестного происхождения. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как уточняется, 18 заболевших детей в результате скончались. Также в 45 случаях понадобилась пересадка органов. Половину случаев гепатита неизвестного происхождения выявили в европейских странах, в том числе - 267 в Великобритании, где впервые было зафиксировано заболевание и отмечалось наибольшее количество заболевших.

Из 422 случаев, где известны пол и возраст заболевших, больше случаев приходится на мальчиков, значительное количество из них младше шести лет.

В ВОЗ оценивают риск на глобальном уровне как умеренный.

В организации отметили, что при этом виде гепатита у детей развивается острая печеночная недостаточность.

Источник заражения и способы передачи возбудителя изучаются, распространенные вирусы гепатита (А, В, С, D и E), не были обнаружены в данных случаях заболеваний.

Напомним, уже в 14 странах, в том числе в США и Европе зафиксировали случаи заболевания обезьяньей оспой, предшественницу которой удалось окончательно победить в 1970-х годах. В Украине вирус пока не выявлен.