Генсек ООН встретится с госсекретарем США по иранскому вопросу

На 20 августа 2020 года запланирована встреча главы ООН и госсекретаря США, на которой будут обсуждаться вопросы, касающиеся иранской проблемы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и госсекретарь Майкл Помпео обсудят в четверг намерение США вернуть санкции в отношении Ирана. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, "встреча пройдет в четверг днем в личной резиденции генерального секретаря".

Как сообщили ТАСС дипломатические источники, переговоры будут касаться намерения Вашингтона запустить процедуру возвращения санкций ООН в отношении Ирана.

Представитель генсека, отвечая на вопрос о праве США начинать подобную процедуру, несмотря на выход из иранской ядерной сделки, отметил, что решение о законности запроса США должны принимать страны-члены ООН, а не генсек.

"Это является решением и темой для комментариев государств-членов [ООН]", - сказал он.

Президент США 15 августа заявил, что Вашингтон на следующей неделе начнет работать над запуском процедуры возвращения санкций ООН. До этого американский проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана не набрал в СБ ООН нужного количества голосов: большинство стран при голосовании воздержалось, а Россия и Китай выступили против.