Генсек ООН призывает Украину и россию провести масштабный обмен военнопленными

10:51 19 сентября Киев, Украина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Украину и россию провести масштабный обмен военнопленными в формате "всех на всех".

 
Об этом сообщают росСМИ.
 
"Обмен пленными - это позитивная вещь. Это уменьшает страдания самих пленных, страдания их семей. Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен "всех на всех", чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей", - отметил он.
 
Вместе с тем, Гутерриш допускает, что ООН может посодействовать в масштабном обмене пленными.
 
"Обычно мы не участвуем в обмене пленными - это прерогатива МККК. Конечно, мы бы хотели, чтобы россия и Украина смогли достичь как можно более широкой договоренности в этом отношении", - заявил генсек ООН.