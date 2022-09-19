Генсек ООН призывает Украину и россию провести масштабный обмен военнопленными

Об этом сообщают росСМИ.

"Обмен пленными - это позитивная вещь. Это уменьшает страдания самих пленных, страдания их семей. Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен "всех на всех", чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей", - отметил он.