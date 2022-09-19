Генсек ООН призывает Украину и россию провести масштабный обмен военнопленными
10:51 19 сентября Киев, Украина
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Украину и россию провести масштабный обмен военнопленными в формате "всех на всех".
Об этом сообщают росСМИ.
"Обмен пленными - это позитивная вещь. Это уменьшает страдания самих пленных, страдания их семей. Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен "всех на всех", чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей", - отметил он.
Вместе с тем, Гутерриш допускает, что ООН может посодействовать в масштабном обмене пленными.
"Обычно мы не участвуем в обмене пленными - это прерогатива МККК. Конечно, мы бы хотели, чтобы россия
и Украина смогли достичь как можно более широкой договоренности в этом отношении", - заявил генсек ООН
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