Генсек ООН призвал международное сообщество объединиться для подавления теругрозы в Афганистане

Международное сообщество должно сплотиться, чтобы Афганистан не стал базой или пристанищем для террористических организаций.
Об этом он заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН по вопросам Афганистана.
По его словам, международное сообщество должно сплотиться для того, чтобы Афганистан «никогда больше не использовался как база или пристанище для террористических организаций».
Генсек отметил, что сотрудники ООН продолжают работать в Афганистане в тех районах, которые перешли под контроль талибов.
Он отметил, что ООН будет оказывать поддержку афганскому народу «в трудную минуту».
По его словам, гуманитарный кризис в Афганистане затрагивает 18 миллионов человек - это почти половина населения страны.
Гутерреш напомнил, что в опубликованном вчера заявлении талибы пообещали работать с имеющимися в государстве институтами. «Крайне важно продолжать выплачивать зарплату гражданским служащим, поддерживать инфраструктуру, восстановить работу аэропортов, продолжать предоставлять услуги здравоохранения и образования», - отметил генсек.
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