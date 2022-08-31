Генсек НАТО примет президента Сербии и премьер-министра Косово

19:16 12 августа Киев, Украина

17 августа Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра Косова Альбина Курти.


Об этом сообщается на сайте НАТО.

Отмечается, что пресс-конференция Столтенберга с Вучичем запланирована на 16:30 по Киеву. А с премьер-министром Косова Генсек НАТО выступит перед СМИ в 18.00.

Альбин Курти, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и спецпредставитель ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак 18 августа обсудят в Брюсселе решение текущих проблем между Сербией и Косовом.

Ранее Вучич заявил, что Косово "под предлогом борьбы с преступностью" якобы готовится к "ликвидации" сербского населения в своих северных районах.