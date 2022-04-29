Генсек НАТО намерен обновить стратегическую концепцию альянса

09:00 01 декабря Киев, Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости обновления действующей стратегической концепции альянса, а также анонсировал проведение следующего саммита уже в начале 2021 года в Брюсселе.

Также Столтенберг сообщил, что телефонный разговор с избранным президентом США Джо Байденом уже состоялся.

"В ходе телефонного разговора я пригласил Джо Байдена на саммит НАТО в Брюссель в начале следующего года. Дата еще не определена, но будет саммит НАТО, будут все лидеры НАТО, и, конечно, Джо Байден. Я с нетерпением жду, когда смогу приветствовать президента Байдена в следующем году на саммите НАТО тут, в Брюсселе, потому что это оптимальный вариант для всех лидеров НАТО, чтобы встретиться", – сказал он в ходе видео-пресс-конференции.

Генсек также сообщил, что намерен на этом саммите представить свои предложения, направленные на усиления альянса в политическом и оборонном аспекте в отношении того, как продолжать укреплять и адаптировать НАТО, так называемый проект "НАТО 2030".

"Моя цель с "НАТО 2030" – гарантировать, что НАТО остается сильным альянсом, продолжает инвестировать в себя и будет сильным в политическом аспекте. Я буду продолжать (работать – прим. ред.) с "НАТО 2030", завтра министры иностранных дел обсудят (предложения группы экспертов – прим. ред.), и после этого работа будет продолжаться", – добавил он.

Столтенберг также высказался за обновление действующей стратегической концепции альянса.