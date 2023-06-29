Генеральный секретарь НАТО созвал встречу по вступлению Швеции в альянс

07:30 29 июня Киев, Украина





Об этом сообщает Associated Press.



Отмечается, что это "последняя отчаянная попытка Столтенберга поставить скандинавскую страну среди рядов НАТО как члена саммита", которая состоится в Вильнюсе 11-12 июля этого года. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал на 6 июля встречу высокопоставленных чиновников из Турции, Швеции и Финляндии, чтобы попытаться преодолеть возражения Турции против вступления Швеции в альянс.Об этом сообщает Associated Press.Отмечается, что это "последняя отчаянная попытка Столтенберга поставить скандинавскую страну среди рядов НАТО как члена саммита", которая состоится в Вильнюсе 11-12 июля этого года.

"Это был бы очень символический момент и еще одно свидетельство того, как война россии в Украине побуждает страны присоединиться к западному альянсу", - пишет издание.

В то же время, как отмечают в AP, венгерские законодатели заявили, что давно отложенное голосование в парламенте по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО состоится не ранее осенней законодательной сессии, что почти наверняка будет означать, что скандинавская страна не присоединится к альянсу до начала саммита.



Турция также не одобряет вступление Швеции в НАТО, особенно на фоне демонстраций в Стокгольме.