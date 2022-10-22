Генеральное консульство рф в Германии забросали бутылками с краской

07:04 22 октября Киев, Украина

Неизвестные забросали Генеральное консульство россии в немецком городе Лейпциг бутылками с синей и желтой краской. Об этом сообщает информационное агентство DW.

Полиция Саксонии сообщила, что в результате инцидента загрязнены стены и ворота дипломатической миссии.

Расследование инцидента Полицейский центр борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Напомним, что в ходе массированных ракетных обстрелов Украины 10 октября войска рф били по объектам дипломатических учреждений иностранных государств в Киеве.

В частности, одна из ракет повредила визовый отдел Посольства Германии, а вторая - здание, в котором работает персонал Консультативной миссии ЕС.