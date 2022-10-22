Генеральное консульство рф в Германии забросали бутылками с краской

Неизвестные забросали Генеральное консульство россии в немецком городе Лейпциг бутылками с синей и желтой краской. Об этом сообщает информационное агентство DW.
Полиция Саксонии сообщила, что в результате инцидента загрязнены стены и ворота дипломатической миссии.
Расследование инцидента Полицейский центр борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Напомним, что в ходе массированных ракетных обстрелов Украины 10 октября войска рф били по объектам дипломатических учреждений иностранных государств в Киеве.
В частности, одна из ракет повредила визовый отдел Посольства Германии, а вторая - здание, в котором работает персонал Консультативной миссии ЕС.
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