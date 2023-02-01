General Atomics предложил Украине выкупить два дрона за один доллар

Произвдитель оружия General Atomics в США предложил властям Украины приобрести два беспилотника Reaper MQ-9 по одному доллару в рамках подготовки к ожидаемому наступлению рф.
Об этом сообщает WSJ.
Издание уточняет, что если сделка будет одобрена, то Украине придется оплатить только доставку дронов на передовую. Затраты на транспортировку могут достигать 10 млн долларов — включая подготовку, отправку БПЛА и техническое обслуживание.
Сделка может состояться только после одобрения Белого дома.
Reaper MQ-9 могут находиться в воздухе до девяти часов и переносить авиационные бомбы и ракеты.
Об этом сообщает WSJ.
Издание уточняет, что если сделка будет одобрена, то Украине придется оплатить только доставку дронов на передовую. Затраты на транспортировку могут достигать 10 млн долларов — включая подготовку, отправку БПЛА и техническое обслуживание.
Сделка может состояться только после одобрения Белого дома.
Reaper MQ-9 могут находиться в воздухе до девяти часов и переносить авиационные бомбы и ракеты.
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