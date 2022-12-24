Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об итогах визита в Москву

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что переговоры о создании защитной зоны вокруг оккупированной российскими войсками украинской Запорожской атомной электростанции продвигаются. Об этом сообщает пресс-служба агентства.
Как известно, накануне в Москве состоялась встреча Гросси с директором Росатома Алексеем Лихачевым.
Он отметил, что вчерашняя многочасовая встреча в Москве стала "очередным раундом необходимых обсуждений по созданию защитной зоны для Запорожской АЭС".
По его словам, этот "план" поможет предотвратить ядерную аварию, прекратив обстрел из зоны вокруг крупнейшей в Европе станции.
Отмечается, что консультации по безопасности ЗАЭС с обеими сторонами будут продолжены в ближайшее время.
Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси находился в Москве для обсуждения создания защитной зоны вокруг временно оккупированной Запорожской АЕС.
Ранее сообщалось, что МАГАТЭ может вынести решение по безопасности ЗАЭС уже до конца года.
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