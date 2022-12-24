Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об итогах визита в Москву

11:29 24 декабря Киев, Украина

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что переговоры о создании защитной зоны вокруг оккупированной российскими войсками украинской Запорожской атомной электростанции продвигаются. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Как известно, накануне в Москве состоялась встреча Гросси с директором Росатома Алексеем Лихачевым.

"Дипломатические усилия по созданию зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине продвигаются с целью согласования и внедрения крайне необходимого мероприятия в ближайшее время", - заявил гендиректор МАГАТЭ.

Он отметил, что вчерашняя многочасовая встреча в Москве стала "очередным раундом необходимых обсуждений по созданию защитной зоны для Запорожской АЭС".

"Ключевым является то, что зона сосредоточена исключительно на предотвращении ядерной аварии. Я продолжаю свои усилия по достижению этой цели с чувством чрезвычайной неотложности", - сказал Гросси.

По его словам, этот "план" поможет предотвратить ядерную аварию, прекратив обстрел из зоны вокруг крупнейшей в Европе станции.

"ЗАЭС находится на активной линии фронта в разгар масштабной войны, поэтому ситуация остается крайне нестабильной и потенциально опасной", - добавил гендиректор МАГАТЭ.

Отмечается, что консультации по безопасности ЗАЭС с обеими сторонами будут продолжены в ближайшее время.

Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси находился в Москве для обсуждения создания защитной зоны вокруг временно оккупированной Запорожской АЕС.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ может вынести решение по безопасности ЗАЭС уже до конца года.