Газпром признал уменьшение добычи на 25% из-за отказа "ряда стран" от российского газа

15:17 29 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на отчет компании. Российский "Газпром" впервые в 2023 году опубликовал свои операционные показатели по добыче и поставкам газа, в которых засвидетельствовано снижение добычи газа в россии почти на 25%.Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на отчет компании.

"По итогам I полугодия 2023 года добыча природного и попутного газа группы "Газпром" на территории рф составила 179,45 млрд куб. м. Снижение на 24,7% связано с принятием в ряде стран политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского газа", - говорится в отчете.

За I полугодие 2023 года "Газпром" поставил на внутренний и внешние рынки 166 млрд куб. м газа (за аналогичный период 2022 года – 225,7 млрд куб. м).

"Потребление газа в отчетном периоде находилось под влиянием погодных, экономических и геополитических факторов. Замедление экономической активности в Европе способствовало сохранению показателей потребления газа на низких значениях. При этом спрос на российский газ в этом регионе также находился под влиянием геополитического фактора и высокого уровня заполненности европейских. ПХГ", - сообщила компания.

"Газпром" впервые в этом году опубликовал свои операционные показатели по добыче и поставке газа. Ранее, до конца 2022 года компания сообщала эти данные дважды в месяц. В начале 2022 года российские компании получили право максимально сократить публикацию отчетности.