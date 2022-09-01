«Газпром» полностью остановил поставки газа по трубопроводу «Северный поток»

12:24 31 августа Киев, Украина

Госкомпания «Газпром» полностью останавливает прокачку газа по «Северному потоку» на трое суток – с 31 августа до 3 сентября.

О приостановке подачи газа говорится в сообщении госкомпании.



«Газпром» утверждает, что приостановка работы трубопровода связана с необходимостью проведения профилактических работ на компрессорной станции (КС) «Портовая». ПО итогам проведения профилактических работ госкомпания обещает возобновить подачу газа до 33 млн кубов в сутки при мощности газопровода на уровне 167 млн кубов.



Необходимость проведения технических работ в «Газпроме» объяснили требованиями компании Siemens. Согласно регламенту использования от немецкой компании, каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата, включающее: осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса; осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек; проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха.



Решения российской компании создают риски для энергетического рынка Европы. Вместе с тем Европа уже начинает привыкать к такому поведению со стороны «Газпрома». Европейские политики уверены, что кремль использует газ в качестве инструмента для шантажа за поддержку Украины в войне.



Сокращение поставок российского газа спровоцировало новую волну энергетического кризиса в Европе. Цены на газ на пике достигали отметок в районе $3500 за тысячу кубометров газа. Чтобы снизить последствия кризиса Европа ранее уже приняла ряд мер. Страны наращивают поставки газа из альтернативных источников: Норвегии, Азербайджана, стран Северной Африки, а также сжиженного природного газа из США, Катара и других стран.