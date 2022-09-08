Газпром почти вполовину сократил поставки газа в страны Евросоюза

13:10 08 сентября Киев, Украина

Газпром сократил поставки газа в страны Евросоюза в 2022 году почти вполовину.

 
"С начала года страны Европейского союза сократили поставки российского газа на свой рынок на 48%, а с учетом Великобритании - на 49%", - говорится в сообщении компании в telegam.
 
Запасы газа в ЕС на данный момент составляют в среднем 82%, что гораздо выше показателей предыдущих лет. При этом доля российского газа в общем импорте Евросоюза упала до 9%.