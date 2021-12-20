«Газпром» оштрафован на 57 млн долларов

12:27 03 Август Киев, Украина

Антимонопольный комитет Польши, за отказ сотрудничать в расследовании по делу о строительстве «Северного потока-2», наложил штраф на российский «Газпром» в размере 57 млн долларов.

«Председатель управления по защите конкуренции и защите прав потребителей Республики Польша (UOKiK) Томаш Хрустны наложил штраф в размере почти 213 миллионов злотых на «Газпром» - это результат отсутствия сотрудничества в расследовании, проводимом в связи со строительством газопровода «Северный поток-2», - сообщил регулятор.

В сообщении UOKiK говорится, что их расследование касается создания консорциума, финансирующего строительство газопровода «Северный поток-2» без необходимого на то согласия председателя UOKiK.

«Председатель UOKiK предъявил обвинения шести компаниям: «Газпром» из Российской Федерации, Engie из Швейцарии, а также Uniper, OMV, Shell и Wintershall из Голландии», - говорится в релизе.

Там также отмечают, что в ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу также к «Газпрому», однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства.