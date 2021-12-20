«Газпром» оштрафован на 57 млн долларов

Антимонопольный комитет Польши, за отказ сотрудничать в расследовании по делу о строительстве «Северного потока-2», наложил штраф на российский «Газпром» в размере 57 млн долларов.
В сообщении UOKiK говорится, что их расследование касается создания консорциума, финансирующего строительство газопровода «Северный поток-2» без необходимого на то согласия председателя UOKiK.
Там также отмечают, что в ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу также к «Газпрому», однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства.
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