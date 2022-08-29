«Газпром» начал в промышленных масштабах сжигать излишки газа вместо поставок в Европу

В россии сейчас сжигают такое количество природного газа, что пламя видно до самой Финляндии - факельное сжигание, длящееся более месяца, может свидетельствовать о проблемах.
Факельное сжигание означает контролируемое и преднамеренное уничтожение горючего газа путем сжигания.
Как сообщает Yle со ссылкой на очевидцев и данные NASA, гигантский факел уже полтора месяца горит на российско-финнской границе близ компрессорной станции «Портовая», где установлены турбины «Северного потока». Факел возник 17 июня - спустя три дня после того, как прокачка по трубопроводу была снижена сначала на 40%, а затем еще на треть.
Сейчас «Газпром» качает по «Северному потоку» лишь 20% предельной мощности, и факел у Финского залива, который виден по ту сторону границы, горит каждый день.
«Газпром» поставляет в Европу минимальные объемы газа почти за всю историю, отмечают экономисты Йельского университета. Это нервирует власти Германии, где к перспективе дефицита газа добавляется обмеление Рейна: уровень воды в реке опустился до 7 сантиметров от критического, а если он будет достигнут, движение барж остановится, парализуя торговлю товарами от топлива до химикатов.
Экспорт «Газпрома» в июле рухнул на 58%, а добыча - на треть. Но это уже не пугает президента владимира путина, который, как утверждают источники Bloomberg, дал поручение морить Европу «газовым голодом» вплоть до отмены санкций.
россии уже «нечего терять», констатирует Джулиан Ли, стратег по нефтяному рынку Bloomberg, ранее работавший старшим аналитиком Центра глобальных энергетических исследований. «Газпром» просчитал возможность отключения газа европейским потребителям вплоть до 2023 года, утверждают источники Bloomberg.
По словам одного из них, технические проблемы на «Северном потоке» реальны, тем не менее, «Газпром» мог бы не останавливать еще одну турбину, продлив срок ее эксплуатации без ремонта.
Без российского газа Европу ждет рецессия, говорит главный экономист IIF Робин Брукс. Вслед за экономикой, считает он, продолжит падение и курс евро - ниже паритета с долларом, который был пробит этим летом впервые за 20 лет.
Но россия зависима от Европы по газу сильнее, чем Европа от россии, подчеркивают экономисты Йеля: доля «Газпрома» на европейском рынке - лишь на 35%. россия же продает в Европу 83% своего экспортного газа.
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