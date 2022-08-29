«Газпром» начал в промышленных масштабах сжигать излишки газа вместо поставок в Европу

15:21 04 августа Киев, Украина

В россии сейчас сжигают такое количество природного газа, что пламя видно до самой Финляндии - факельное сжигание, длящееся более месяца, может свидетельствовать о проблемах.

Факельное сжигание означает контролируемое и преднамеренное уничтожение горючего газа путем сжигания.



Как сообщает Yle со ссылкой на очевидцев и данные NASA, гигантский факел уже полтора месяца горит на российско-финнской границе близ компрессорной станции «Портовая», где установлены турбины «Северного потока». Факел возник 17 июня - спустя три дня после того, как прокачка по трубопроводу была снижена сначала на 40%, а затем еще на треть.

Сейчас «Газпром» качает по «Северному потоку» лишь 20% предельной мощности, и факел у Финского залива, который виден по ту сторону границы, горит каждый день.