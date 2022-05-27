«Газпром» может потерять хранилище в Австрии

20:36 27 мая Киев, Украина





По его словам, газовый вопрос был поднят в ходе 45-минутного телефонного разговора с президентом рф владимиром путиным. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что российская газовая монополия лишится австрийского хранилища в Хайдахе, второго крупнейшего в Центральной Европе, если не будет заполнять его газом.По его словам, газовый вопрос был поднят в ходе 45-минутного телефонного разговора с президентом рф владимиром путиным.

«Я ему указал на то, что если «Газпром» не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, тогда «Газпром» потеряет это хранилище, и оно будет передано другим поставщикам энергии для заполнения», - сказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене.

путин, по словам Нехаммера, пообещал стабильные поставки газа в Австрию, а также «дал позитивные сигналы» по вопросу украинского зерна, заблокированного в черноморских портах. В чем именно заключались сигналы, канцлер не пояснил, но добавил, что передаст позицию путина в ООН.



Напомним, в конце марта власти Германии ввели процедуру внешнего управления в бывшем дочернем предприятии «Газпрома» Gazprom Germania GmbH. Компания, управляющая хранилищем Реден была передана под контроль Федерального сетевого агентства ФРГ.



Этому предшествовали обыски в офисах дочерних предприятий «Газпрома» по делу о возможном манипулировании газовым рынком.



Российская компания, напомним, с августа прошлого года прекратила продажи газа на спотовом рынке, ограничившись долгосрочными контрактами, а также не стала наполнять собственные хранилища накануне зимнего отопительного сезона