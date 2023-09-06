Газовые трейдеры запасают газ в Украине, несмотря на военные риски - Reuters

Европейские газовые трейдеры начали хранить природный газ в Украине, чтобы воспользоваться более низкими ценами и доступными мощностями, несмотря на риски, связанные с длительной войной.
Об этом сообщает агентство Reuters.
После вторжения россии в Украину Европейский Союз стремился увеличить объемы хранения газа, чтобы компенсировать сокращение поставок из россии, особенно в зимние месяцы пикового спроса. Ожидается, что страны ЕС достигнут цели и заполнят свои хранилища на 90% до 1 ноября. По состоянию на 7 августа газохранилища стран ЕС были заполнены на 87%.
Трейдеры заявили — хранение газа в Украине имеет коммерческую логику, чтобы воспользоваться более низкими ценами уже сейчас, а не во время будущей поставки газа.
В сентябре газ со снабжением стоит 30 евро за мегаватт-час по сравнению с форвардными ценами на первый квартал 2024 года, которые составляют 49 евро на нидерландском газовом фьючерсном рынке TTF. Чешская группа EPH сообщила, что ее решение использовать украинское хранилище является признаком доверия к стране.
"Нафтогаз" заявил, что иностранные клиенты могут использовать более 10 млрд кубометров хранилищ вместимостью около 30 миллиардов кубометров, преимущественно на западе вдали от линии фронта.
Словацкая государственная компания SPP, снабжающая большую часть словацкого рынка частично российским газом, заявила, что рассматривает возможность использования украинских хранилищ, учитывая, что словацкие хранилища уже заполнены на 90%.
Аналитический центр Bruegel заявил в прошлом месяце, что Украина может увеличить емкость хранилищ в Европе примерно на 10%.
Об этом сообщает агентство Reuters.
После вторжения россии в Украину Европейский Союз стремился увеличить объемы хранения газа, чтобы компенсировать сокращение поставок из россии, особенно в зимние месяцы пикового спроса. Ожидается, что страны ЕС достигнут цели и заполнят свои хранилища на 90% до 1 ноября. По состоянию на 7 августа газохранилища стран ЕС были заполнены на 87%.
Трейдеры заявили — хранение газа в Украине имеет коммерческую логику, чтобы воспользоваться более низкими ценами уже сейчас, а не во время будущей поставки газа.
В сентябре газ со снабжением стоит 30 евро за мегаватт-час по сравнению с форвардными ценами на первый квартал 2024 года, которые составляют 49 евро на нидерландском газовом фьючерсном рынке TTF. Чешская группа EPH сообщила, что ее решение использовать украинское хранилище является признаком доверия к стране.
"Нафтогаз" заявил, что иностранные клиенты могут использовать более 10 млрд кубометров хранилищ вместимостью около 30 миллиардов кубометров, преимущественно на западе вдали от линии фронта.
Словацкая государственная компания SPP, снабжающая большую часть словацкого рынка частично российским газом, заявила, что рассматривает возможность использования украинских хранилищ, учитывая, что словацкие хранилища уже заполнены на 90%.
Аналитический центр Bruegel заявил в прошлом месяце, что Украина может увеличить емкость хранилищ в Европе примерно на 10%.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии