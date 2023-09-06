Газовые хранилища ЕС заполнены на 90% с опережением графика

15:12 18 августа Киев, Украина





Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Европейский Союз уже в августе заполнил свои газовые хранилища более чем на 90%, хотя планировали сделать это в ноябре.Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Это поможет нам быть в безопасности этой зимой. Вместе мы отказываемся от российского газа", - написала фон дер Ляен.

Согласно новым целям по хранению газа, согласованным в прошлом году, страны-члены ЕС должны были заполнить свои хранилища на 90% до 1 ноября, сообщают в Еврокомиссии.



Ранее в МВФ сообщалось , что после начала полномасштабного вторжения рф в Украину и введения антироссийских санкций страны Европы существенно сократили свою зависимость от российского газа - от 40% до 10%.



Евросоюз намерен полностью отказаться от импорта российского газа до 2027 года. Большинство импортируемых из рф газа и нефти планируют заменить другими источниками и увеличить импорт не из россии.



В то же время, Великобритания 1 января этого года уже полностью прекратила импорт сжиженного природного газа из рф.