Газовое сотрудничество: Венгрия договорилась о поставках газа из Турции

Турецкая компания BOTAS заключила соглашение с венгерской фирмой MVM о поставках природного газа в Венгрию. Подписание документа произошло во время официального визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Будапешт.
Эту информацию сообщает издание Daily Sabbah.
Согласно соглашению, начало экспорта газа из Турции запланировано на 2024 год. Пока объемы поставок остаются конфиденциальными.
Отмечается, что в рамках сотрудничества между BOTAS и MVM планируется использование турецкой инфраструктуры для производства сжиженного природного газа (СПГ) и создание газохранилищ, обслуживающих обе страны.
Министр энергетики Турции, Алпарслан Байрактар, подчеркнул: "Это исторический момент, поскольку впервые мы начнем поставки газа в европейскую страну, не граничащую непосредственно с нами."
Президент Эрдоган также подчеркнул, что в 2022 году оборот торговли между Турцией и Венгрией составил $3,5 млрд, и обе страны намерены увеличить этот показатель до $6 млрд.
Напомним, в начале этого года Турция также заключила аналогичное соглашение с Болгарией о поставках газа в размере до 1,5 млрд кубометров в год на протяжении 13 лет.
Эту информацию сообщает издание Daily Sabbah.
Согласно соглашению, начало экспорта газа из Турции запланировано на 2024 год. Пока объемы поставок остаются конфиденциальными.
Отмечается, что в рамках сотрудничества между BOTAS и MVM планируется использование турецкой инфраструктуры для производства сжиженного природного газа (СПГ) и создание газохранилищ, обслуживающих обе страны.
Министр энергетики Турции, Алпарслан Байрактар, подчеркнул: "Это исторический момент, поскольку впервые мы начнем поставки газа в европейскую страну, не граничащую непосредственно с нами."
Президент Эрдоган также подчеркнул, что в 2022 году оборот торговли между Турцией и Венгрией составил $3,5 млрд, и обе страны намерены увеличить этот показатель до $6 млрд.
Напомним, в начале этого года Турция также заключила аналогичное соглашение с Болгарией о поставках газа в размере до 1,5 млрд кубометров в год на протяжении 13 лет.
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