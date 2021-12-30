Газовая эра Турции

В скором времени Турция может отказаться от российского газа, благодаря найденному, на турецкой территории в Черном море месторождения газа.
Команда бурового судна "Фатих", которая проводила разведку возле границ Румынии и Болгарии. Нашла месторождения газа , объем залежей газа пока не уточняется.
В новостях Турции отмечается, что на фоне нового открытия потребность Турции в российском газе может отпасть.
К слову, официально данные об обнаруженных месторождениях пока не подтверждены, однако президент страны Реджеп Тайип Эрдоган недавно объявил, что в Турции наступает новая эра и пообещал рассказать "очень хорошую новость для страны".
Несмотря на то что объем газа пока неизвестен, аналитики уже делают прогнозы на будущее.
Команда бурового судна "Фатих", которая проводила разведку возле границ Румынии и Болгарии. Нашла месторождения газа , объем залежей газа пока не уточняется.
В новостях Турции отмечается, что на фоне нового открытия потребность Турции в российском газе может отпасть.
К слову, официально данные об обнаруженных месторождениях пока не подтверждены, однако президент страны Реджеп Тайип Эрдоган недавно объявил, что в Турции наступает новая эра и пообещал рассказать "очень хорошую новость для страны".
Несмотря на то что объем газа пока неизвестен, аналитики уже делают прогнозы на будущее.
Напомним, что по дну Черного моря идет газопровод "Турецкий поток", построенный для увеличения доли российского газа на турецком рынке и для снижения зависимости от транзита через Украину. Необходимость его использования теперь находится под вопросом.
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