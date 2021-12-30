Газовая эра Турции

15:25 20 Август Киев, Украина





Команда бурового судна "Фатих", которая проводила разведку возле границ Румынии и Болгарии. Нашла месторождения газа , объем залежей газа пока не уточняется.



В новостях Турции отмечается, что на фоне нового открытия потребность Турции в российском газе может отпасть.



К слову, официально данные об обнаруженных месторождениях пока не подтверждены, однако президент страны Реджеп Тайип Эрдоган недавно объявил, что в Турции наступает новая эра и пообещал рассказать "очень хорошую новость для страны".



Несмотря на то что объем газа пока неизвестен, аналитики уже делают прогнозы на будущее. В скором времени Турция может отказаться от российского газа , благодаря найденному, на турецкой территории в Черном море месторождения газа.Команда бурового судна "Фатих", которая проводила разведку возле границ Румынии и Болгарии. Нашла месторождения газа , объем залежей газа пока не уточняется.В новостях Турции отмечается, что на фоне нового открытия потребность Турции в российском газе может отпасть.К слову, официально данные об обнаруженных месторождениях пока не подтверждены, однако президент страны Реджеп Тайип Эрдоган недавно объявил, что в Турции наступает новая эра и пообещал рассказать "очень хорошую новость для страны".Несмотря на то что объем газа пока неизвестен, аналитики уже делают прогнозы на будущее.

"Если Турция решит экспортировать газ, в нем могут быть заинтересованы, например, Болгария, Украина и Греция. Зачем Турции продолжать импортировать газ из России?" - прокомментировал управляющий директор консалтинговой компании Merkel Energy Кристоф Меркель.

Напомним, что по дну Черного моря идет газопровод "Турецкий поток", построенный для увеличения доли российского газа на турецком рынке и для снижения зависимости от транзита через Украину. Необходимость его использования теперь находится под вопросом.