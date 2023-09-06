Гавайи в огне: лесные пожары на острове унесли жизни 36 человек

08:35 11 августа Киев, Украина

Число жертв в результате лесных пожаров на острове Гавайского архипелага — Мауи возросло до 36 человек. Это одно из самых катастрофических бедствий в истории американского штата Гавайи.



Об этом пишет местное издание Hawaii News Now.



Местные власти подтвердили, что по меньшей мере 20 человек получили серьезные ожоги, трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Более 2000 человек из пострадавших районов разместили в четырех временных приютах.

"Пожары уничтожили целые города, в частности, исторический город Лагаина", — говорится в сообщении.





Работу пожарных облегчает прекращение сильного ветра, поэтому они могут бороться с огнем с воздуха. На сегодня известно, что 271 сооружение повреждено или уничтожено огнем. Накануне президент



По данным CNN, береговая охрана США вывезла более полусотни людей, спасавшихся от дыма и огня в океане. Поисково-спасательные работы продолжаются. Местные жители отмечают катастрофичность лесных пожаров. Популярный среди туристов город Лагаина на западе острова Мауи был столицей архипелага на протяжении 1820-1845 годов. Сейчас пламя еще пылает, бурлит не менее трех пожаров, которые могут выйти из-под контроля. Доступ в район Лагаины заблокирован, оценить масштаб беды местные власти еще не могут.Работу пожарных облегчает прекращение сильного ветра, поэтому они могут бороться с огнем с воздуха. На сегодня известно, что 271 сооружение повреждено или уничтожено огнем. Накануне президент США Джозеф Байден выразил соболезнования семьям, потерявшим близких, и предложил федеральную поддержку.По данным CNN, береговая охрана США вывезла более полусотни людей, спасавшихся от дыма и огня в океане. Поисково-спасательные работы продолжаются. Местные жители отмечают катастрофичность лесных пожаров.

"Лагаина выглядит так, будто взорвалась бомба. Ничего не осталось. Весь город превратился в руины", - говорят местные жители.

В дополнение к уничтоженным домам и предприятиям есть потери на исторических и культурных объектах. В частности, спутниковые снимки Maxar Technologies показывают, что одно из крупнейших баньяновых деревьев в США, завезенное из Индии в 1873 году, размером с целый городской квартал — сгорело. На острове Мауи недоступна мобильная связь, есть перебои с электроснабжением.



