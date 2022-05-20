G7 рассматривает возможность конфискации госактивов рф

Большая семерка обсуждает идею о конфискации государственных активов России для восстановления Украины.
К сожалению ни одно решение по этому поводу еще не было принято, отметил министр финансов Германии Кристиан Линднер в пятницу, сообщает Reuters.
Говоря об аресте российских государственных активов, он сказал: "Это вариант, который еще предстоит продумать".
Министр финансов Канады Христя Фриланд сообщила журналистам, что G7 "долго обсуждала" идею конфискации российских активов и использование их для оплаты восстановления Украины.
Канада находится в процессе принятия закона, чтобы иметь возможность конфисковать российские активы, которые она заморозила, и направить деньги на восстановление Украины после войны.
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