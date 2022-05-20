G7 рассматривает возможность конфискации госактивов рф

19:12 20 мая Киев, Украина

Большая семерка обсуждает идею о конфискации государственных активов России для восстановления Украины.

К сожалению ни одно решение по этому поводу еще не было принято, отметил министр финансов Германии Кристиан Линднер в пятницу, сообщает Reuters.

"Мы говорили о продлении санкций в связи с Украиной и обсуждали вопросы конфискации российских активов", – сказал Линднер, завершая второй день переговоров с министрами финансов стран Группы семи.



Говоря об аресте российских государственных активов, он сказал: "Это вариант, который еще предстоит продумать".



Министр финансов Канады Христя Фриланд сообщила журналистам, что G7 "долго обсуждала" идею конфискации российских активов и использование их для оплаты восстановления Украины.



Канада находится в процессе принятия закона, чтобы иметь возможность конфисковать российские активы, которые она заморозила, и направить деньги на восстановление Украины после войны.

"Страны в целом находились в таком же положении, что и Канада, то есть у них не было законодательных полномочий фактически конфисковать активы. Полномочия, которые у нас были раньше, заморозили бы активы", – сказала она.