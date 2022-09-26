ФСБ рф отправила БТР на границу с Грузией и будет следить за резервистами

15:42 26 сентября Киев, Украина

Федеральная служба безопасности рф отправила бронетранспортер к погранпункту на границе с Грузией.

Об этом сообщили в пограничном пункте в Северной Осетии.



ФСБ отправила БТР на границу с Грузией и будут следить за тем, чтобы резервисты не выехали за границу якобы "без оформления пограничных формальностей".