ФСБ рф отправила БТР на границу с Грузией и будет следить за резервистами
15:42 26 сентября Киев, Украина
Федеральная служба безопасности рф отправила бронетранспортер к погранпункту на границе с Грузией.
Об этом сообщили в пограничном пункте в Северной Осетии.
ФСБ отправила БТР на границу с Грузией и будут следить за тем, чтобы резервисты не выехали за границу якобы "без оформления пограничных формальностей".
"БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью. Никаких блок-постов выставляться не будет… КПП работает в штатном режиме, никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились",- говорится в сообщении.
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