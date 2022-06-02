Фриланс-биржа Upwork заблокировала пользователей из рф и беларуси

12:04 02 июня Киев, Украина

Крупнейшая фриланс -биржа Upwork забанила пользователей из россии и беларуси. Вечером 1 июня фрилансеры из этих стран получили на почту прощальное письмо, в котором им предлагается переехать в другую страну, чтобы получить доступ к платформе.

"Если вы переедете в другой регион, где мы работаем, мы будем рады рассмотреть вашу учетную запись на предмет восстановления", — сказано в письме.

Компания также сообщила российским и белорусским клиентам, что сервис принимает все меры для обеспечения неизменной репутации, которую они создали на их платформе.



Напомним, 7 марта глобальная площадка по поиску работы Upwork заявила, что приостанавливает работу в рф и беларуси из-за войны путина против Украины. Первым шагом станло прекращение поддержки Upwork для нового поколения бизнеса в россии и беларуси. Отключение возможности создавать новые учетные записи, заключать новые контракты и просматриваться в поиске.