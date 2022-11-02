Фридман заявил о намерении выйти из собственности российского оператора "Билайн"

11:04 02 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает российское СМИ со ссылкой на заявление компании и собеседников на рынке.



На компанию был наложен ряд регуляторных ограничений в связи с тем, что акционером зарегистрированной в Нидерландах компании является иностранный холдинг из страны, наложившей на рф санкции. В частности, с 2023 года структуры международных групп компаний, ведущих бизнес в рф, с долей прямого или опосредованного владения более 10% не смогут участвовать в госзаказе. Нидерландский холдинг Veon, на четверть принадлежащий LetterOne Михаила Фридмана , заявил о намерении выйти из собственности российского оператора связи "Вымпелком", работающего под брендом "Билайн".Об этом сообщает российское СМИ со ссылкой на заявление компании и собеседников на рынке.На компанию был наложен ряд регуляторных ограничений в связи с тем, что акционером зарегистрированной в Нидерландах компании является иностранный холдинг из страны, наложившей на рф санкции. В частности, с 2023 года структуры международных групп компаний, ведущих бизнес в рф, с долей прямого или опосредованного владения более 10% не смогут участвовать в госзаказе.

"Это привело к тому, что компания находится в менее выгодном положении по сравнению с другими игроками телеком-рынка", - заявили в компании.



Вероятно, что речь идет о передаче управления российским бизнесом топ-менеджменту. Передача актива в российскую юрисдикцию позволит Veon избежать возможных санкций, а "Вымпелкому" - удовлетворить требования регулятора.



Нидерландский холдинг Veon объявил о проведении конкурсного процесса продажи в отношении своего российского актива "Вымпелком". Сейчас Veon изучает варианты, чтобы "обеспечить достижение оптимального результата для всех заинтересованных сторон".



Российским "Вымпелкомом" владеет нидерландский холдинг Veon, 25% которого принадлежит Letterone Holdings Михаила Фридмана и Петра Авена.