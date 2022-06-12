ФРГ запретила Испании передать ВСУ немецкие танки Leopard – СМИ

Хотя сама Германия медлит с обещанными поставками оружия Украине, правительство ФРГ отвергло планы Испании передать Украине около 40 немецких танков Leopard 2A4 после их модернизации. Об этом пишет издание Spiegel, ссылаясь на правительственные источники.

Немецкие власти в телефонных разговорах предупредили испанскую сторону, что этот шаг будет отступлением от принятого всеми западными союзниками решения - хоть и неформального - не снабжать Украину танками.

Редакция Business Insider в Германии пишет, что Мадрид даже извинился перед ФРГ "за волнение и давление, оказанное на канцлера".

При этом сообщается, что в Германии модернизируют 100 БМП Marder для Украины.

Ранее сообщалось, что обещанные немецким канцлером Олафом Шольцем ракетные системы IRIS-T поступят в Украину в октябре.