ФРГ подготавливает новый пакет помощи Украине

18:51 20 января Киев, Украина

Власти Германии готовят весенний пакет военной помощи Украине на общую сумму свыше 1 млрд евро. Об этом сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус по результатам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в немецком Рамштайне, в пятницу, 20 января.

"Мы говорим в целом о весеннем пакете стоимостью более 1 млрд евро", – заявил Писториус и добавил, что общая стоимость предоставленной немецкой военной помощи превысит 3,3 млрд евро.



По словам министра, акцент в ближайшее время будет сделан на противовоздушной обороне.

"Приоритет №1 – это ПВО, ПВО и еще раз ПВО. Особенно учитывая боеприпасы", – сказал глава Бундесвера.