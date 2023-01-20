ФРГ подготавливает новый пакет помощи Украине

Власти Германии готовят весенний пакет военной помощи Украине на общую сумму свыше 1 млрд евро. Об этом сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус по результатам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в немецком Рамштайне, в пятницу, 20 января.
По словам министра, акцент в ближайшее время будет сделан на противовоздушной обороне.
Он отметил, что Германия отправит в Украину систему Patriot, еще семь САУ Gepard из запасов промышленности, дальнейшие системы IRIS-T SLM и управляемые ракеты к ним. Все это включая логистику и обучение солдат, уточнил он, добавив, что обучение на БМП и Patriot начнется в конце января.
Ситуацию в Украине глава Минобороны ФРГ описал как "чрезвычайно драматическую" и отметил, что "необходимо исходить из того, что это продлится еще месяцы".
По его словам, это требует от партнеров дальнейшей поддержки Украины и Германия не прекратит такую поддержку. Министр напомнил о подготовке к отправке до 40 БМП Marder и отметил, что это синхронизированный с другими партнерами шаг.
Ситуацию в Украине глава Минобороны ФРГ описал как "чрезвычайно драматическую" и отметил, что "необходимо исходить из того, что это продлится еще месяцы".
По его словам, это требует от партнеров дальнейшей поддержки Украины и Германия не прекратит такую поддержку. Министр напомнил о подготовке к отправке до 40 БМП Marder и отметил, что это синхронизированный с другими партнерами шаг.
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