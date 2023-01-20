ФРГ подготавливает новый пакет помощи Украине

18:51 20 января Киев, Украина

Власти Германии готовят весенний пакет военной помощи Украине на общую сумму свыше 1 млрд евро. Об этом сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус по результатам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в немецком Рамштайне,  в пятницу, 20 января.
 
"Мы говорим в целом о весеннем пакете стоимостью более 1 млрд евро", – заявил Писториус и добавил, что общая стоимость предоставленной немецкой военной помощи превысит 3,3 млрд евро.

По словам министра, акцент в ближайшее время будет сделан на противовоздушной обороне.
 
"Приоритет №1 – это ПВО, ПВО и еще раз ПВО. Особенно учитывая боеприпасы", – сказал глава Бундесвера.
 
Он отметил, что Германия отправит в Украину систему Patriot, еще семь САУ Gepard из запасов промышленности, дальнейшие системы IRIS-T SLM и управляемые ракеты к ним. Все это включая логистику и обучение солдат, уточнил он, добавив, что обучение на БМП и Patriot начнется в конце января.

Ситуацию в Украине глава Минобороны ФРГ описал как "чрезвычайно драматическую" и отметил, что "необходимо исходить из того, что это продлится еще месяцы".

По его словам, это требует от партнеров дальнейшей поддержки Украины и Германия не прекратит такую поддержку. Министр напомнил о подготовке к отправке до 40 БМП Marder и отметил, что это синхронизированный с другими партнерами шаг.