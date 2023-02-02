ФРГ планирует создать "многослойный" противоракетный щит

10:30 02 февраля Киев, Украина

В щит состав войдут несколько систем ПВО разного производства - как немецких, так и зарубежных, в частности американских. Об этом сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.



СМИ добавляет, что на новый противовоздушный оборонный комплекс уйдет практически 17 млрд евро.



Правительство Германии ныне обсуждает с Diehl Defence покупку восьми противоракетных систем IRIS-T.



Кроме того, идут переговоры с Israel Aerospace Industries о поставке систем Arrow 3, а также нескольких американских комплексов Patriot.



Перспективный противоракетный щит сможет защитить Германию и соседние страны, отмечают собеседники информагентсва.



Пресс-секретарь минобороны Германии подтвердила в комментарии Bloomberg только факт переговоров о поставке систем IRIS-T.