ФРГ планирует создать "многослойный" противоракетный щит

В щит состав войдут несколько систем ПВО разного производства - как немецких, так и зарубежных, в частности американских. Об этом сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
СМИ добавляет, что на новый противовоздушный оборонный комплекс уйдет практически 17 млрд евро.
Правительство Германии ныне обсуждает с Diehl Defence покупку восьми противоракетных систем IRIS-T.
Кроме того, идут переговоры с Israel Aerospace Industries о поставке систем Arrow 3, а также нескольких американских комплексов Patriot.
Перспективный противоракетный щит сможет защитить Германию и соседние страны, отмечают собеседники информагентсва.
Пресс-секретарь минобороны Германии подтвердила в комментарии Bloomberg только факт переговоров о поставке систем IRIS-T.
СМИ добавляет, что на новый противовоздушный оборонный комплекс уйдет практически 17 млрд евро.
Правительство Германии ныне обсуждает с Diehl Defence покупку восьми противоракетных систем IRIS-T.
Кроме того, идут переговоры с Israel Aerospace Industries о поставке систем Arrow 3, а также нескольких американских комплексов Patriot.
Перспективный противоракетный щит сможет защитить Германию и соседние страны, отмечают собеседники информагентсва.
Пресс-секретарь минобороны Германии подтвердила в комментарии Bloomberg только факт переговоров о поставке систем IRIS-T.
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