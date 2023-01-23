ФРГ ожидает международная изоляция из-за отказа передачи танков Украине

11:37 23 января Киев, Украина

В случае дальнейшей блокировки поставок танков Leopard 2 Украине, Германию ждет дипломатический провал и международная изоляция.



Как отметил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик в эфире местного радио, такая бескомпромиссность в будущем обернется слабостью для Германии, ведь ее позиция противоречит принципам международного права и главным европейским ценностям.

"Германия, не согласившись отправить танки попадает в определенную международную изоляцию и их положение будет очень слабым, если они будут продолжать занимать эту позицию", - сказал дипломат.

Также он прокомментировал заявление главного дипломата Германии Анналены Бербок о том, что немецкое правительство якобы не против, чтобы Польша поставила Украине те танки Leopard 2, которые есть у Варшавы в запасе. Он отметил, что ранее не слышал такого предложения от Берлина - это для него в новинку.