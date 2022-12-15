ФРГ начала строительство завода по производству боеприпасов

Немцекий оборонный концерн Rheinmetall начал строительство крупного завода по изготовлению боеприпасов среднего калибра. Об этом накануне сообщило информационное агентство dpa.
По словам представителя Rheinmetall, основное внимание направлено на то, чтобы восстановить обеспечение боеприпасами Германии, которое будет независимым от зарубежных производственных мощностей. Было принято решение о производстве боеприпасов калибрами 20-35 мм в ФРГ.
Указано, что линии по производству боеприпасов среднего калибра должны быть готовы уже в январе. Производство начнется в июне 2023 года, а в июле Rheinmetall сможет поставить первую партию боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard. Где именно строится новый завод, публично не сообщается.
По словам представителя Rheinmetall, основное внимание направлено на то, чтобы восстановить обеспечение боеприпасами Германии, которое будет независимым от зарубежных производственных мощностей. Было принято решение о производстве боеприпасов калибрами 20-35 мм в ФРГ.
Указано, что линии по производству боеприпасов среднего калибра должны быть готовы уже в январе. Производство начнется в июне 2023 года, а в июле Rheinmetall сможет поставить первую партию боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard. Где именно строится новый завод, публично не сообщается.
Как отмечает агентство, в ближайшие годы Германия планирует потратить в общей сложности более 20 млрд евро на боеприпасы, включая ракеты и артиллерийские снаряды.
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