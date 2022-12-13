ФРГ может вернуться к сотрудничеству с россией после войны - Шольц

После окончания войны в Украине, Германия может вернуться к сотрудничеству с россией.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает в понедельник, 12 декабря, Spiegel.
Отмечается, что такое заявление прозвучало в ходе праздновании 70-летия Комитета восточноевропейских экономических отношений.
Шольц отметил, что россия останется крупнейшей страной на европейском континенте даже после окончания войны, поэтому "важно подготовиться к этому времени".
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает в понедельник, 12 декабря, Spiegel.
Отмечается, что такое заявление прозвучало в ходе праздновании 70-летия Комитета восточноевропейских экономических отношений.
Шольц отметил, что россия останется крупнейшей страной на европейском континенте даже после окончания войны, поэтому "важно подготовиться к этому времени".
При этом он подчеркнул, что сейчас Германия только ужесточает санкции против рф.
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