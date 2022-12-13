ФРГ может вернуться к сотрудничеству с россией после войны - Шольц

08:47 13 декабря Киев, Украина

После окончания войны в Украине, Германия может вернуться к сотрудничеству с россией.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает в понедельник, 12 декабря, Spiegel.

Отмечается, что такое заявление прозвучало в ходе праздновании 70-летия Комитета восточноевропейских экономических отношений.

Шольц отметил, что россия останется крупнейшей страной на европейском континенте даже после окончания войны, поэтому "важно подготовиться к этому времени".
 
"Ясно одно: отношения, которые у нас были, в настоящее время сокращаются. Но россии, которая заканчивает войну, и гражданам россии, которые стремятся к другому будущему для себя, также нужна возможность снова начать экономическое сотрудничество в другое время", - заявил Шольц.
 
При этом он подчеркнул, что сейчас Германия только ужесточает санкции против рф.