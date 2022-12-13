ФРГ может вернуться к сотрудничеству с россией после войны - Шольц

"Ясно одно: отношения, которые у нас были, в настоящее время сокращаются. Но россии, которая заканчивает войну, и гражданам россии, которые стремятся к другому будущему для себя, также нужна возможность снова начать экономическое сотрудничество в другое время", - заявил Шольц.