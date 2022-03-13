Фраза «Русские своих не бросают!» обретает несколько другую коннотацию

11:18 13 марта Киев, Украина

Сенатор Людмила Нарусова раскритиковала требование Роскомнадзора использовать только официальные российские источники при освещении событий на Украине.





…Потерь среди российских военных практически нет



Однако высшее военное руководство Российской Федерации упорно докладывает, что потери среди российских военных практически отсутствуют. На самом же деле реалии уже через три дня русско-украинского были настолько ужасающими для российских военных, что тела погибших валялись прямо в полях. Конечно, украинцы как самая хорошая нация в мире делали все, чтобы даже матери врагов могли по-человечески похоронить своих чад. Их чиновники ежедневно обращались к высшему военно-политическому руководству России с просьбой, хотя бы позволить Международному Красному Кресту доставить тела тысяч погибших россиян на родину. Министерство обороны Украины создало горячую линию для российских граждан, потерявших связь со своими военными в Украине. Но ответ был один – россияне в Украине потерь не несут.



Я пыталась выступить… Уже около недели весь мир облетают фото и видео погибших и пленных на Украине российских солдат. Попавшим в плен, украинские военные дают возможность пообщаться с родными. И это просто ужас, если представить, что весь мир видел, а русские почему-то нет. Шире раскрываться глаза и первые ростки прозрения, как бы символически не было, начали в день, когда украинцы взяли в плен то чукчу, то ли бурята, которые в принципе редко открывают глаза широко. Да еще вчера казалось, что родственники горе-воинов единственные, кто хоть немного начал прозревать. Ибо мать есть мать, даже если ее сын мародер или убийца. Преодолевая неуважение к выбору своего чада, мать со слезами на глазах всегда будет делать все, чтобы объять того, кому дала жизнь, пыталась воспитать честным, человечным, справедливым.…Потерь среди российских военных практически нетОднако высшее военное руководство Российской Федерации упорно докладывает, что потери среди российских военных практически отсутствуют. На самом же деле реалии уже через три дня русско-украинского были настолько ужасающими для российских военных, что тела погибших валялись прямо в полях. Конечно, украинцы как самая хорошая нация в мире делали все, чтобы даже матери врагов могли по-человечески похоронить своих чад. Их чиновники ежедневно обращались к высшему военно-политическому руководству России с просьбой, хотя бы позволить Международному Красному Кресту доставить тела тысяч погибших россиян на родину. Министерство обороны Украины создало горячую линию для российских граждан, потерявших связь со своими военными в Украине. Но ответ был один – россияне в Украине потерь не несут.Я пыталась выступить…

"Это краткая память наших граждан. Я помню, несколько лет назад, когда было наступление на Дебальцево, на Первом, на Втором, на НТВ Соловьев с Киселевым — все показывали сюжет с несчастной женщиной, рассказывающей о якобы распятом мальчике на кресте на глазах у матери. Но мы все помним, что потом это оказалось ужасным фейком, ужасной ложью," - заявила Людмилы Нарусова в эфире телеканала.

Они видели фотографии своих сыновей



Продолжая тему так называемой спецоперации России на Донбассе, на самом деле широкомасштабного вторжения России на Украину, сенатор и кума Путина подчеркнула, что за столько дней напряженных боев не может обойтись без жертв.

"Я сегодня была в Комитете солдатских матерей, который просто завален звонками и письмами матерей, потерявших связь с детьми, призванными туда. Им нечего терять, они ищут хоть что-нибудь, что дало бы им информацию. Они видели фотографии реальных сыновей и стали связываться, и выяснили, что кто-то в плену, кто-то погиб. Но вопроса о том, чтобы хотя бы тело погибших собрать, просто не стоит," - рассказала сенатор.

Также Нарусова сообщила, что власти не ставят своей целью вывезти тела убитых российских солдат.