Франк-Вальтер Штайнмайер попросил президента Китая повлиять на путина для прекращения войны

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре с главой КНР Си Цзиньпином попросил его использовать влияние на рф для прекращения войны против Украины.
Об этом говорится в заявлении офиса немецкого президента.
Об этом говорится в заявлении офиса немецкого президента.
В разговоре Штайнмайер подтвердил решимость Германии и в дальнейшем поддерживать Украину.
Президент Германии подчеркнул общую заинтересованность Китая и Европы в прекращении войны, а также в уважении украинского суверенитета и выводе российских войск, что необходимо для этого.
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