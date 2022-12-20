Франк-Вальтер Штайнмайер попросил президента Китая повлиять на путина для прекращения войны

20:13 20 декабря Киев, Украина

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре с главой КНР Си Цзиньпином попросил его использовать влияние на рф для прекращения войны против Украины.



Об этом говорится в заявлении офиса немецкого президента.



В разговоре Штайнмайер подтвердил решимость Германии и в дальнейшем поддерживать Украину.

"Европа не отступит перед российскими угрозами и приняла меры против энергетического кризиса. Оборона Украины и сплоченность Европы были усилены российской агрессией. Здесь путин фундаментально просчитался", - сказал он.

Президент Германии подчеркнул общую заинтересованность Китая и Европы в прекращении войны, а также в уважении украинского суверенитета и выводе российских войск, что необходимо для этого.

"Он попросил Си Цзиньпина использовать свое влияние в россии для воздействия на владимира путина с этой целью", - говорится в заявлении.







