Франк-Вальтер Штайнмайер попросил президента Китая повлиять на путина для прекращения войны

20:13 20 декабря Киев, Украина

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре с главой КНР Си Цзиньпином попросил его использовать влияние на рф для прекращения войны против Украины.

Об этом говорится в заявлении офиса немецкого президента.

В разговоре Штайнмайер подтвердил решимость Германии и в дальнейшем поддерживать Украину.
"Европа не отступит перед российскими угрозами и приняла меры против энергетического кризиса. Оборона Украины и сплоченность Европы были усилены российской агрессией. Здесь путин фундаментально просчитался", - сказал он.
Президент Германии подчеркнул общую заинтересованность Китая и Европы в прекращении войны, а также в уважении украинского суверенитета и выводе российских войск, что необходимо для этого.
 
"Он попросил Си Цзиньпина использовать свое влияние в россии для воздействия на владимира путина с этой целью", - говорится в заявлении.