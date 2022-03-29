Французское издание Charlie Hebdo шокировало новой карикатурой

Свежий номер журнала Charlie Hebdo, удивил многих читателей. На обложке изображены танцовщицы "Мулен Руж", которые держат в руках свои отрезанные головы.
Издание намекает на череду последних терактов, в ходе которых происламские террористы отсекали головы своим французским жертвам. Надпись на карикатуре гласит "Франция всегда будет Францией" - по-видимому, имеется в виду, что страна все равно будет веселиться, даже после таких чудовищных нападений.
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