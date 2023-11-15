Французский суд выдал международный ордер на арест президента Сирии

16:27 15 ноября Киев, Украина

Французский суд выдал международные ордера на арест настоящего президента Сирии, Башара Асада, и троих высокопоставленных чиновников по обвинению в совершении военных преступлений в ходе химических атак в Восточной Гуте в августе 2013 года.

Согласно информации агентства franceinfo, это решение признается историческим судебным прецедентом.



Расследование проводится с апреля 2021 года судьями Парижского суда по делам против человечности, и они рассматривают химические атаки, за которые предполагается ответственность режима Башара Асада.

В ходе расследования суду предоставлены изображения атак, демонстрирующие страшные последствия, особенно на детей, женщин и мужчин, погибших от атак с применением зарина — газа, являющегося оружием массового уничтожения и запрещенным Конвенцией о запрещении химического оружия, подписанной Сирией в октябре 2013 года.



Ордера на арест также затрагивают брата Башара Асада, Махера, фактического руководителя 4-й дивизии сирийской армии, а также двух генералов - Гассана Аббаса и Бассама Аль-Хассана. Расследование осуществляется в рамках "экстерриториальной юрисдикции" французской судебной системы.