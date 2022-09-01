Французский нефтяной гигант TotalEnergies поставляет авиатопливо для российских военных самолетов – Le Monde

17:34 25 августа Киев, Украина

Французский нефтяной гигант TotalEnergies поставляет газовый конденсат для производства авиатоплива, которое, вероятно, используется российскими истребителями в Украине.



Об этом пишет Le Monde.



TotalEnergies, в отличие от западных конкурентов, продолжает деятельность в российской федерации, которая начала неспровоцированную, полномасштабную войну против Украины.



Издание выяснило, что компания получает доход от продажи газового конденсата, который после превращения в керосин заправляет российские бомбящие Украину самолеты.

"Нефтяной гигант вместе с местным партнером - "Новатек" - руководит месторождением, из которого добывают газовый конденсат, который после превращения в керосин используется для заправки российских боевых самолетов, участвующих в войне в Украине", - пишет газета.

СМИ указывает, что "Тернефтегаз", разрабатываемый этим месторождением, на 49% принадлежит TotalEnergies и на 51% - "Новатек".

“Благодаря информации, собранной неправительственной организацией Global Witness и полученной из финансовой базы данных Refinitiv, Le Monde удалось отследить цепь поставок, которая ведет от газового месторождения Термокарстово в Сибири до двух военных авиабаз (Морозовская и Мальчево), на каждой из которых размещена эскадра”, – подчеркивает издание.

Amnesty International и другие правозащитные группы заявили, что авиаудары по гражданскому населению, включая разрушенный украинский город Мариуполь, вероятно, были нанесены военными самолетами с баз в этом регионе, включая Морозовскую и Мальчево.



В Amnesty International говорят, что "российские самолеты, которые, скорее всего, совершили атаку, - это многоцелевые боевые самолеты СУ-25, СУ-30 или СУ-34, которые дислоцируются на близлежащих аэродромах" .

“Большинство бомбардировок Мариуполя совершила боевая авиация, базировавшаяся в Морозовской, расположенной в Ростовской области. Le Monde собрала несколько свидетельств выживших в Мариуполе о том, что город бомбили самолеты СУ, которые часто кружили над городом”, – говорится в материале.

Французская компания, которая публично осудила российское вторжение в Украину, хотя и не перевела это осуждение на русский на своей странице, заявила, что "не участвует в принятии решений о добыче конденсата "Новатек" и "не контролирует его продажи" .



Там добавили, что мажоритарный акционер Новотек, который имеет долю в 51%, единолично принимает все такие решения.