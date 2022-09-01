Французский нефтяной гигант TotalEnergies поставляет авиатопливо для российских военных самолетов – Le Monde

Французский нефтяной гигант TotalEnergies поставляет газовый конденсат для производства авиатоплива, которое, вероятно, используется российскими истребителями в Украине.
Об этом пишет Le Monde.
TotalEnergies, в отличие от западных конкурентов, продолжает деятельность в российской федерации, которая начала неспровоцированную, полномасштабную войну против Украины.
Издание выяснило, что компания получает доход от продажи газового конденсата, который после превращения в керосин заправляет российские бомбящие Украину самолеты.
Об этом пишет Le Monde.
TotalEnergies, в отличие от западных конкурентов, продолжает деятельность в российской федерации, которая начала неспровоцированную, полномасштабную войну против Украины.
Издание выяснило, что компания получает доход от продажи газового конденсата, который после превращения в керосин заправляет российские бомбящие Украину самолеты.
СМИ указывает, что "Тернефтегаз", разрабатываемый этим месторождением, на 49% принадлежит TotalEnergies и на 51% - "Новатек".
Amnesty International и другие правозащитные группы заявили, что авиаудары по гражданскому населению, включая разрушенный украинский город Мариуполь, вероятно, были нанесены военными самолетами с баз в этом регионе, включая Морозовскую и Мальчево.
В Amnesty International говорят, что "российские самолеты, которые, скорее всего, совершили атаку, - это многоцелевые боевые самолеты СУ-25, СУ-30 или СУ-34, которые дислоцируются на близлежащих аэродромах" .
Французская компания, которая публично осудила российское вторжение в Украину, хотя и не перевела это осуждение на русский на своей странице, заявила, что "не участвует в принятии решений о добыче конденсата "Новатек" и "не контролирует его продажи" .
Там добавили, что мажоритарный акционер Новотек, который имеет долю в 51%, единолично принимает все такие решения.
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