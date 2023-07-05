Французский бизнес понес убытки в 1 млрд евро из-за массовых беспорядков

Французский бизнес понес огромные убытки, которые оцениваются в 1 миллиард евро в результате массовых беспорядков, разразившихся по всей стране.
По данным, опубликованным изданием Legit, более 450 магазинов были разграблены, а 300 банкоматов уничтожены во время этих беспорядков, причинив значительные потери французским компаниям.
Правительство Франции сообщает, что 10 торговых центров, 200 супермаркетов, 250 табачных киосков и 250 банковских отделений стали объектами нападений в течение четырех дней хаоса, охвативших города Франции.
Согласно Euractiv, эти события вызвали широкую дискуссию о социально-экономическом положении пригородов крупных городов. Однако стоимость общественного ущерба оценивается как очень высокая.
По данным, опубликованным изданием Legit, более 450 магазинов были разграблены, а 300 банкоматов уничтожены во время этих беспорядков, причинив значительные потери французским компаниям.
Правительство Франции сообщает, что 10 торговых центров, 200 супермаркетов, 250 табачных киосков и 250 банковских отделений стали объектами нападений в течение четырех дней хаоса, охвативших города Франции.
Согласно Euractiv, эти события вызвали широкую дискуссию о социально-экономическом положении пригородов крупных городов. Однако стоимость общественного ущерба оценивается как очень высокая.
Указанные оценки касаются только частного сектора и не учитывают ущерб, нанесенный государственной собственности, а также более 5 000 автомобилей, поврежденных или подожженных демонстрантами.
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