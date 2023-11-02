Французские следственные судьи начали расследование против российского олигарха Кузьмичева

11:06 02 ноября Киев, Украина

Французские следственные судьи в среду, 1 ноября, начали официальное расследование против российского олигарха Алексея Кузьмичева.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в офисе французской финансовой прокуратуры.



Отмечается, что Алексей Кузьмичев был задержан два дня назад. Официальное расследование начато по обвинениям в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и скрытой работе.



Адвокат Кузьмичева отказался от комментариев.



По данным финансовой прокуратуры Франции, Кузьмичев будет находиться под судебным надзором, ему запретили покидать страну.



31 октября стало известно, что во Франции по делу об отмывании денег был задержан Алексей Кузьмичев. Правоохранители пришли с обысками в квартиру Кузьмичева в Париже и его виллу в Сен-Тропе. К обыскам привлекли около 60 силовиков.



Отмечается, что пребывание под официальным расследованием во Франции не означает признания вины или обязательно приводит в суд, но свидетельствует о том, что судебные органы считают, что дело является убедительным для продолжения расследования.