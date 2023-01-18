Французская прокуратура отказалась рассматривать обвинения TotalEnergies в помощи армии рф

Парижская прокуратура отказала двум ассоциациям в рассмотрении заявления против французского энергетического гиганта TotalEnergies о поставке горючего для российских военных самолетов, решение обжалуют в апелляции.
Об этом говорится в заявлении одной из организаций-истцов Razom We Stand.
Стороны получили уведомление об отказе в удовлетворении жалобы.
Об этом говорится в заявлении одной из организаций-истцов Razom We Stand.
Стороны получили уведомление об отказе в удовлетворении жалобы.
Прокуратура объяснила это тем, что после рассмотрения этого производства факты соучастия в военном преступлении, инкриминируемые компании TotalEnergies, казались бы недостаточно обоснованными на уровне как доказательств, так и умышленности.
Однако, считают истцы, из ряда разоблачений газеты Le Monde и неправительственных организаций стало известно, что компания TotalEnergies не только продолжала работать в рф, но и получала доходы от продажи газового конденсата, превращение которого в керосин позволяло заправлять российские военно- воздушные силы
Французская коалиция Darwin Climax Coalition и украинская группа Razom We Stand планируют обжаловать перед генеральным прокурором Франции в апелляционном суде это решение, которое, по их мнению, не будет подтверждено .
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