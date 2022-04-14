Франция заморозила виллу Абрамовича на Лазурном берегу

18:38 14 апреля Киев, Украина

Французские власти наложили арест на виллу Романа Абрамовича на юге Франции, которая когда-то принадлежала герцогу и герцогине Виндзорским, сообщает The Wall Street Journal. Вилла «Шато де ла Кро» расположен в одной из самых престижных частей Французской Ривьеры — Кап д’Антиб, и местные агенты по недвижимости оценивают его стоимость примерно в 90 млн фунтов стерлингов (более $117 млн).

Абрамович потратил около 30 миллионов фунтов стерлингов на восстановление особняка после того, как он купил его в 2001 году, построив 15-метровый бассейн на крыше и встроив огромный тренажерный зал и домашний кинотеатр в подвале, пишет Daily Mail.

В разные годы замок принадлежал актрисе Грете Гарбо, королю Леопольду II и миллиардеру Аристотелю Онассису. Также здесь отдыхал бывший король Англии Эдуард VIII и американская светская львица Уоллис Симпсон в статусе герцога и герцогини Виндзорских.

Накануне активы Абрамовича на $7 млрд заморозили власти острова Джерси - коронной территории Великобритании. Это эквивалентно примерно половине его состояния: по данным издания, он располагает $13,9 млрд, в рейтинге Forbes за 2021 год его активы оценивали в $14,5 млрд.

Миллиардер попал 10 марта под санкции Великобритании, а 15 марта — под санкции Евросоюза. Остров Джерси имеет собственное управление, но является владением Британской короны. Власти острова заявили, что будут следовать санкциям Великобритании.