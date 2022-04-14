Франция заморозила виллу Абрамовича на Лазурном берегу

Французские власти наложили арест на виллу Романа Абрамовича на юге Франции, которая когда-то принадлежала герцогу и герцогине Виндзорским, сообщает The Wall Street Journal. Вилла «Шато де ла Кро» расположен в одной из самых престижных частей Французской Ривьеры — Кап д’Антиб, и местные агенты по недвижимости оценивают его стоимость примерно в 90 млн фунтов стерлингов (более $117 млн).
Абрамович потратил около 30 миллионов фунтов стерлингов на восстановление особняка после того, как он купил его в 2001 году, построив 15-метровый бассейн на крыше и встроив огромный тренажерный зал и домашний кинотеатр в подвале, пишет Daily Mail.
В разные годы замок принадлежал актрисе Грете Гарбо, королю Леопольду II и миллиардеру Аристотелю Онассису. Также здесь отдыхал бывший король Англии Эдуард VIII и американская светская львица Уоллис Симпсон в статусе герцога и герцогини Виндзорских.
Накануне активы Абрамовича на $7 млрд заморозили власти острова Джерси - коронной территории Великобритании. Это эквивалентно примерно половине его состояния: по данным издания, он располагает $13,9 млрд, в рейтинге Forbes за 2021 год его активы оценивали в $14,5 млрд.
Миллиардер попал 10 марта под санкции Великобритании, а 15 марта — под санкции Евросоюза. Остров Джерси имеет собственное управление, но является владением Британской короны. Власти острова заявили, что будут следовать санкциям Великобритании.
Абрамович потратил около 30 миллионов фунтов стерлингов на восстановление особняка после того, как он купил его в 2001 году, построив 15-метровый бассейн на крыше и встроив огромный тренажерный зал и домашний кинотеатр в подвале, пишет Daily Mail.
В разные годы замок принадлежал актрисе Грете Гарбо, королю Леопольду II и миллиардеру Аристотелю Онассису. Также здесь отдыхал бывший король Англии Эдуард VIII и американская светская львица Уоллис Симпсон в статусе герцога и герцогини Виндзорских.
Накануне активы Абрамовича на $7 млрд заморозили власти острова Джерси - коронной территории Великобритании. Это эквивалентно примерно половине его состояния: по данным издания, он располагает $13,9 млрд, в рейтинге Forbes за 2021 год его активы оценивали в $14,5 млрд.
Миллиардер попал 10 марта под санкции Великобритании, а 15 марта — под санкции Евросоюза. Остров Джерси имеет собственное управление, но является владением Британской короны. Власти острова заявили, что будут следовать санкциям Великобритании.
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