Франция возвращает картину Климта наследникам жертвы Холокоста

08:13 18 Март Киев, Украина

Справедливо и гуманно поступает правительство Франции, решив возвратить картину Густава Климта "Кусты роз под деревьями" ее законным владельцам. По праву картина принадлежит потомкам Норы Стясны, которая была представительницей известной семьи австрийских евреев. Она была вынуждена продать полотно за бесценок в августе 1938 года, когда она и ее родственники оказались на грани выживания после аншлюса. Об этом пишет BBC.

Издание пишет, что Нора унаследовала картину Климта от своего дяди - австрийского промышленника и коллекционера Виктора Цукеркандля. Уже после вынужденной продажи картины в 1942-м Стясны депортировали в концлагерь в оккупированной нацистами Польше, и в том же году женщина умерла.

Купивший картину Климта арт-дилер хранил полотно до своей смерти в 1960-х. Франция приобрела работу на аукционе в 1980 году для Музея Орсе в Париже. Министр культуры Франции Розелин Бачело заявила, что возвращение шедевра Климта законным владельцам - знак признания преступлений, жертвами которых стали Нора Стясны и ее семья. Франция передаст "Кусты роз под деревьями" потомкам женщины.

Бачело назвала картину "свидетелем сломанных жизней".

Густав Климт был живописцем, графиком и декоратором. Он являлся одним из самых ярких представителей венского модерна.