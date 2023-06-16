Франция: вооруженный ножом сириец напал на детей на детской площадке

17:20 08 июня Киев, Украина

Во Франции неизвестный с ножом напал на детей на детской площадке в городе Анси на востоке cтраны. По меньшей мере четверо детей в возрасте около трёх лет и один взрослый получили ранения.

Об этом пишет Le Figaro.



Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что подозреваемый в нападении был арестован.





Президент Франции Эммануэль Макрон в своем твите осудил Как выяснилось, нападавший – искатель убежища из Сирии 1991 года рождения. Он получил статус беженца в Швеции и повторно просил его у французских властей, говорят в полиции.Президент Франции Эммануэль Макрон в своем твите осудил нападение как "абсолютную трусость".

"Дети и взрослые находятся между жизнью и смертью. Нация в шоке. Наши мысли с ними, а также с их семьями и спасательными службами", – также написал он.

Премьер-министр Элизабет Борн отправилась на место происшествия, как и несколько других французских чиновников.



Политики разных взглядов выступили с осуждением нападения. Мотивы нападавшего пока неизвестны.