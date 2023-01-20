Франция увеличит оборонный бюджет - Макрон

Оборонный бюджет Франции должен увеличиться более чем на треть и достичь 400 млрд евро. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон выступая в 20 января на базе ВВС в Мон-де-Марсан.
По его словам, Франция не должна отставать от угроз войны и быть готовой к возможным будущим конфликтам. Он заявил о многочисленности угроз, упомянув "конфликт высокой интенсивности в Европе" с участием россии.
Макрон призвал к усилению вооруженных сил страны на всех уровнях, по всем видам и родам войск. Также он отметил важность улучшения производства оружия и боеприпасов.
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