Франция увеличит оборонный бюджет - Макрон

18:57 20 января Киев, Украина

Оборонный бюджет Франции должен увеличиться более чем на треть и достичь 400 млрд евро. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон выступая в 20 января на базе ВВС в Мон-де-Марсан.

"Тогда как закон военного планирования на 2019-2024 годы был рассчитан на 295 млрд евро, могу теперь вам сказать, что я запрошу законодателей, чтобы мы смогли иметь в период 2024-2030 годов бюджетное финансирование в 400 млрд евро", - отметил Макрон.



По его словам, Франция не должна отставать от угроз войны и быть готовой к возможным будущим конфликтам. Он заявил о многочисленности угроз, упомянув "конфликт высокой интенсивности в Европе" с участием россии.



Макрон призвал к усилению вооруженных сил страны на всех уровнях, по всем видам и родам войск. Также он отметил важность улучшения производства оружия и боеприпасов.