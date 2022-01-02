Франция: уроженец Туниса напал на участок и зарезал полицейскую

Под Парижем в городе Рамбуйе выходец из Туниса совершил нападение на местный полицейский участок, жертвой нападения стала сотрудница полиции.
Об этом сообщают Associated Press и BBC.
Нападение произошло примерно в 14:20. Мужчина атаковал полицейскую когда она заходила в участок после обеденного перерыва. Он нанес ей несколько ударов в шею, после чего ворвался в здание с криками. Коллеги убитой практически сразу открыли огонь на поражение — нападавший убит.
Полицейские заявили, что мужчина выкрикивал «характерные для террористов» лозунги, вероятно «Аллаху акбар».
На место происшествия выехал премьер-министр Франции Жан Кастекс. В город свезли антитеррористические подразделения. Основная версия правоохранителей — террористическая атака.
Об этом сообщают Associated Press и BBC.
Нападение произошло примерно в 14:20. Мужчина атаковал полицейскую когда она заходила в участок после обеденного перерыва. Он нанес ей несколько ударов в шею, после чего ворвался в здание с криками. Коллеги убитой практически сразу открыли огонь на поражение — нападавший убит.
Полицейские заявили, что мужчина выкрикивал «характерные для террористов» лозунги, вероятно «Аллаху акбар».
На место происшествия выехал премьер-министр Франции Жан Кастекс. В город свезли антитеррористические подразделения. Основная версия правоохранителей — террористическая атака.
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