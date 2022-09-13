Франция созывает Совбез ООН из-за столкновений между Арменией и Азербайджаном

Франция созовет заседание Совета безопасности ООН с целью обсуждения столкновений между Арменией и Азербайджаном.
Об этом пишет Reuters.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал стороны придерживаться режима прекращения огня.
Также он отметил, что готов к переговорам с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Азербайджана наносят удары по населенным пунктам вдоль границы с Арменией.
США призвали Армению и Азербайджан к прекращению огня.
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