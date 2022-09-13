Франция созывает Совбез ООН из-за столкновений между Арменией и Азербайджаном

17:17 13 сентября Киев, Украина

Франция созовет заседание Совета безопасности ООН с целью обсуждения столкновений между Арменией и Азербайджаном.



Об этом пишет Reuters.



Президент Франции Эммануэль Макрон призвал стороны придерживаться режима прекращения огня.



Также он отметил, что готов к переговорам с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.



Ранее сообщалось, что вооруженные силы Азербайджана наносят удары по населенным пунктам вдоль границы с Арменией.



США призвали Армению и Азербайджан к прекращению огня.