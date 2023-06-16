Франция разоблачила масштабную российскую дезинформационную кампанию

19:30 13 июня Киев, Украина

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна объявила о разоблачении масштабной российской дезинформационной кампании, в которой злоумышленники выдавали свои выдуманные публикации за материалы известных французских газет.



Четыре ведущие французские газеты, включая Le Parisien, Le Figaro, Le Monde и 20 Minutes, стали жертвами операции, а также другие крупные СМИ, включая немецкие издания, такие как Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel и Bild. Министерство иностранных дел Франции также предотвратило создание фальшивой копии своего официального веб-сайта.



Кампанию дезинформации проводили российские деятели с участием государственных структур или связанных с ними организаций. Они стремились создать фальшивые веб-страницы, имитирующие национальные СМИ и правительственные сайты, а также создавали фальшивые аккаунты в социальных сетях. Российские посольства и культурные центры активно участвовали в распространении этой кампании дезинформации.



Министр Колонна подчеркнула, что эта кампания является примером гибридной стратегии россии, нацеленной на разрушение условий для мирных демократических дебатов и подрыва демократических институтов. Она подчеркнула, что Франция не позволит манипуляциям остановить ее поддержку Украины перед российской агрессией.