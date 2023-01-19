Франция рассматривает передачу Украине танков Leclerc - СМИ

10:56 19 января Киев, Украина

Правительство Франции рассматривает возможность передачи Силам обороны Украины основных французских боевых танков Leclerc, в частности, чтобы побудить Германию к передаче танков Leopard 2.



Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники среди французских чиновников.

"Вопрос сложен и еще не решен в Париже. Но мы думаем об этом", — отметил собеседник издания.

По его словам, на решение может повлиять встреча немецкого и французского правительств.

"Увидим, что будет решено на совместном заседании кабинета министров Франции и Германии", - добавил чиновник.

Как отмечает издание, западные официальные лица опасаются, что у Украины осталось мало времени до того, как россия начнет новое масштабное наступление, что, возможно, потребует поставки танков для укрепления украинской обороны.



Танк третьего поколения Leclerc был создан концерном GIAT (ныне Nexter) в 1980-х годах для замены устаревшего танка AMX-30. Его серийное производство началось в 1992 году. Leclerc стоит на вооружении французской армии, Иордании и армии Объединенных Арабских Эмиратов.