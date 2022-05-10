Франция: прокуратура требует посадить Саркози

21:04 08 декабря Киев, Украина

Прокуратура Франции настаивает на 4 годах тюремного заключения, два из которых условно, для обвиняемого в коррупции экс-президента Николя Саркози.

Сообщает французский телеканал BFMTV.



Издание напоминает, что судебное разбирательство по делу началось в конце ноября.



Нынешнее рассмотрение носит беспрецедентный для французского политического мира характер. Впервые в истории современной Франции бывший глава государства предстает перед судом по подозрению в коррупции и торговли влиянием. Из всех президентов Пятой Республики суду ранее был поддан только Жак Ширак, признанный затем в 2011 году виновным в создании фиктивных рабочих мест в период его пребывания на посту мэра Парижа.



Относительно Саркози речь идет о так называемом "деле о прослушивании телефонных переговоров". Его фигурантами, кроме Саркози, также является его адвокат Тьерри Эрзог и бывший судья Кассационного суда Жильбер Азибер.